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Muore in un incidente stradale Tommaso Migliozzi, un ragazzo di 26 anni originario di Airola, in provincia di Benevento ma residente a San Martino Valle Caudina, nella vicina provincia di Avellino.

Il giovane era alla guida della sua auto, una Fiat Punto nella serata di sabato 7 novembre, quando per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura che è uscita di strada ribaltandosi nella zona Asi di Paolisi. Il ragazzo è morto sul colpo. Lascia la sorella, dopo aver perso la mamma e i nonni.

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Si ribalta con l’auto nel Sannio, Tommaso muore a 26 anni dopo l’incidente

Il Comune di San Martino Valle Caudina, in una nota congiunta, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa, confermando però che la Festa di San Martino e la tradizionale Sagra del Cicatiello non saranno sospese, ma proseguiranno “nel rispetto del dolore”, mentre è stato proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. I due eventi, infatti, erano già iniziati e in corso. La decisione ha comunque diviso la comunità, con molti cittadini che hanno biasimato la scelta.

L’amministrazione comunale ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino nelle ore in cui si svolgeranno i funerali, la cui data dovrà essere comunicata solo dopo gli esiti dell’autopsia. Il sindaco del comune al confine tra l’Irpinia e il Sannio, insieme alla Pro Loco locale, alla parrocchia dei Santi Giovanni e Martino Vescovo e al Fumo dei Giovani di San Martino Valle Caudina, hanno espresso vicinanza alla sorella, ai familiari e agli amici del ventiseienne. Non esenti da critiche l’amministrazione comunale e la Pro Loco hanno deciso di confermare la Festa di San Martino e la tradizionale Sagra del Cicatiello. «Una scelta maturata – spiegano gli organizzatori – nel rispetto del dolore che ha colpito il paese. Le iniziative non saranno un’occasione di festa spensierata, ma un momento da vivere con misura, senza dimenticare il giovane scomparso».

Una tragedia che si è consumata in pochissimi istanti mentre il ragazzo si stava spostando per raggiungere alcuni amici. La salma è stata trasferita presso l’ospedale San Pio di Benevento. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica Giulia Barbato. L’esame autoptico è stato affidato al medico legale Emilio D’Oro e dovrebbe essere eseguito tra oggi e domani. L’autopsia servirà proprio a chiarire l’esatta circostanza del decesso.

Intanto i carabinieri sono a lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro stradale. C’è soprattutto da accertare le ragioni per cui la Fiat Punto su cui viaggiava Tommaso sia uscita di strada e abbia perso stabilità fino a ribaltarsi.