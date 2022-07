Si tuffa con la mascherina e rischia di morire nel mare del Cilento

Una turista si è tuffata in mare con la mascherina chirurgica per paura del Covid e ha rischiato di annegare. La 74enne è ricoverata, infatti, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Vallo della Lucania. Domenica mattina la donna ha rischiato di annegare a circa 40 metri dalla riva con la mascherina chirurgica sul viso.

Come riporta il Giornale del Cilento a notare la signora in difficoltà è stato il bagnino e titolare del lido “Rinfresco” di Santa Maria di Castellabate, Francesco Pisu, che si è subito tuffato in mare per aiutare la signora. La 74enne è stata riportata a riva e poi trasferita in ospedale a Vallo. Ad aiutare la signora anche un militare della Guardia costiera di Agropoli che, seppure libero dal servizio, ha partecipato alle attività di soccorso. Il giovane bagnino, che ha perso i sensi per lo sforzo, fortunatamente si è ripreso poco dopo.