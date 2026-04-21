PUBBLICITÀ

E’ accusato di aver inscenato un falso investimento per nascondere un grave infortunio sul lavoro a un cittadino ucraino di 63 anni, il titolare 60enne di una ditta di autotrasporti denunciato dagli agenti dell’Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli.

La vicenda risale alla sera del 14 aprile, quando la Centrale operativa ha ricevuto segnalazione di un presunto incidente stradale nei pressi della Motorizzazione di via Argine.

PUBBLICITÀ

Simula incidente stradale per occultare l’infortunio sul lavoro del dipendente, denunciato a Napoli

Il ferito, trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale evangelico di Villa Betania, e successivamente trasferito in prognosi riservata al reparto di Rianimazione dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, presentava traumi incompatibili con la dinamica inizialmente descritta.

Il suo soccorritore occasionale aveva dichiarato agli agenti di aver rinvenuto l’uomo e il suo velocipede sulla carreggiata in via Vincenzo Ingangi. Tuttavia, i rilievi tecnici effettuati sul luogo indicato, e sul mezzo agricolo, non hanno riscontrato evidenze compatibili con un impatto stradale, alimentando i sospetti degli inquirenti.

Le attività investigative hanno così portato gli agenti nella sede della ditta di autotrasporti del 60enne. E qui, nonostante il sistema di videosorveglianza interno risultasse disattivato, gli elementi raccolti hanno permesso di localizzare con certezza il luogo dell’infortunio. Messo alle strette, nella serata di venerdì 16 aprile, l’uomo si è presentato negli uffici della Polizia Locale accompagnato dal proprio legale, ammettendo di aver orchestrato la messinscena del sinistro stradale per occultare la posizione lavorativa irregolare del 63enne, infortunatosi durante lo svolgimento delle proprie mansioni nel piazzale aziendale.

A seguito della confessione e degli accertamenti l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per frode processuale e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Le condizioni della vittima, attualmente ricoverata in Rianimazione a Nocera Inferiore, restano critiche. Il fascicolo completo è stato trasmesso alla Procura della Repubblica per il prosieguo delle indagini.