Sistema Ferraro, c’è chi dice ‘no’: direttore Asl restituì Rolex regalato da un imprenditore

Un episodio di integrità e legalità emerge dalle recenti indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sul cosiddetto “sistema Ferraro”, che ha portato all’arresto di dieci persone tra cui l’ex consigliere regionale Nicola Ferraro e il sindaco di Arienzo Giuseppe Guida.

Protagonista positivo della vicenda è Gennaro Volpe, ex direttore generale dell’Asl di Benevento, oggi alla guida dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Nel maggio 2023, Volpe ha ricevuto da Giuseppe Rea, imprenditore operante nel settore della sanificazione e già coinvolto nel sistema Ferraro, un Rolex del valore di 8 mila euro con l’intento di corromperlo e ottenere l’affidamento di due servizi di “trattamento di disinfestazione adulticida” per i locali dell’Asl di Benevento.

Volpe ha respinto il regalo, consegnandolo alla segreteria per la restituzione a Rea, sventando così un tentativo di infiltrazione nel settore sanitario beneventano.

Il contesto dell’inchiesta

Le indagini della DDA di Napoli hanno messo in luce un giro di appalti truccati nel campo della raccolta rifiuti e sanificazione di ospedali e locali sanitari, orchestrato da Ferraro e dai suoi uomini di fiducia. Oltre a Ferraro e Guida, sono stati coinvolti anche il rettore dell’Università Parthenope, Antonio Garofalo (sospeso), e amministratori locali del beneventano e del napoletano, come a Frattamaggiore e San Giorgio del Sannio.

Secondo la Procura, aziende vicine a Ferraro ottenevano appalti da Comuni e Asl grazie a tangenti, favori e appoggi elettorali, con il sostegno della sua autorevolezza mafiosa. Emblematico il caso di Benevento: Rea, legato al sistema, ha tentato di infiltrarsi, ma l’integrità di Volpe ha impedito il suo accesso.

Anche a Caserta, l’imprenditore ha provato a influenzare la gara per la disinfestazione della legionella, riuscendo a sospenderla e poi annullarla grazie alla conoscenza con il direttore generale Amedeo Blasotti (indagato) e l’intervento del politico Luigi Bosco, ex consigliere regionale e coordinatore regionale di Azione (indagato).