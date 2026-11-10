Spaccia sale e bicarbonato al posto della cocaina, arrestato pusher a Ischia

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Un 50enne di Alatri è stato arrestato a Forio D’Ischia. Durante un controllo in strada è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina e 420 euro in contante. Nel B&B dove soggiornava, i militari hanno rinvenuto altre 21 dosi e ancora 260 euro. Ma a stupire i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia è stato l’esito del narcotest.

Alcune di quelle sostanze erano semplici dosi di sale o bicarbonato. Il 50enne è ora in camera di sicurezza e dovrà rispondere comunque di detenzione di droga a fini di spaccio. La storia ischitana fa il paio con quella del 25 ottobre scorso.

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Un 36enne finì nei guai per aver venduto ad un turista tedesco una dose di sale da cucina, “spacciandolo” per cocaina. L’uomo rispose di truffa, sale e denaro furono recuperati dai militari della Compagnia Centro.