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Spaccia sale e bicarbonato al posto della cocaina, arrestato pusher a Ischia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Spaccia sale e bicarbonato al posto della cocaina, arrestato pusher a Ischia
Spaccia sale e bicarbonato al posto della cocaina, arrestato pusher a Ischia
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Un 50enne di Alatri è stato arrestato a Forio D’Ischia. Durante un controllo in strada è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina e 420 euro in contante. Nel B&B dove soggiornava, i militari hanno rinvenuto altre 21 dosi e ancora 260 euro. Ma a stupire i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia è stato l’esito del narcotest.

Alcune di quelle sostanze erano semplici dosi di sale o bicarbonato. Il 50enne è ora in camera di sicurezza e dovrà rispondere comunque di detenzione di droga a fini di spaccio. La storia ischitana fa il paio con quella del 25 ottobre scorso.

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Un 36enne finì nei guai per aver venduto ad un turista tedesco una dose di sale da cucina, “spacciandolo” per cocaina. L’uomo rispose di truffa, sale e denaro furono recuperati dai militari della Compagnia Centro.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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