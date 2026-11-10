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Lite per il parcheggio sfocia in rissa ad Afragola, in quattro finiscono in ospedale

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Lite per il parcheggio sfocia in rissa ad Afragola, in quattro finiscono in ospedale
Lite per il parcheggio sfocia in rissa ad Afragola, in quattro finiscono in ospedale
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Questa notte i carabinieri della stazione di Afragola sono intervenuti nell’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore dove poco prima si erano presentate alcune persone con diverse ferite.

Dai primi accertamenti è emerso che qualche ora prima due donne di Afragola vicine di casa avevano litigato per il parcheggio condominiale a via Guido Dorso 14. Sono intervenuti diversi parenti delle due donne e ne è nata così una rissa tra le due fazioni. Quattro persone, parenti di una delle due donne – un 17enne, un 25enne, un 22enne e un 43enne – sono andate in ospedale.

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Per il 17enne 2 giorni di prognosi, per il 25enne due punti si sutura per una ferita da taglio alla spalla sinistra, il 22enne ha un trauma cranico ed è in osservazione mentre il 43enne ha riportato cinque ferite da taglio a spalle e braccia. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri che stanno ricostruendo la vicenda.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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