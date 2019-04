A Qualiano, lo scorso fine settimana, in occasione della domenica delle palme, è stato condotto un servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto all’illegalità diffusa, all’esito del quale i militari della locale Stazione hanno proceduto al controllo di 41 veicoli e 88 persone e hanno:

– deferito in stato di libertà 3 soggetti, riconosciuti colpevoli di detenzione e vendita di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e introduzione nello stato e commercio di prodotti contraffatti esteri con contestuale sequestro di nr. 577 pacchetti di sigarette di varie marche, per un peso complessivo pari a complessivi 11.540 grammi, e in particolare:

– segnalati 7 soggetti al competente U.T.G. quali assuntori di sostanze stupefacenti con contestuale sequestro di complessi 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish;

– elevato 22 contravvenzioni al C.D.S. per un totale di 22.407,20 Euro;

– sottoposto a sequestro/fermo amministrativo complessivamente 9 veicoli.