Raffica di controlli a Ponticelli, arresti e sequestri di droga

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Stamattina è stata effettuata una vasta operazione ad Alto impatto nel quartiere Ponticelli, con la massiccia presenza di operatori delle diverse forze di polizia. L’attività in questione ha portato all’arresto di due napoletani per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Un’altra persona è stata sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato diverse persone, effettuato numerose perquisizioni e sequestrato diversi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, cocaina ed hashish, nonché oltre 5 kg di tabacchi lavorati esteri. L’attività congiunta ha visto la partecipazione della Polizia di Stato con personale della Squadra Mobile di Napoli e del Reparto Prevenzione Crimine Campania; dei Carabinieri del Gruppo Napoli, nonché degli operatori della Guardia di Finanza con il Gruppo Pronto Impiego di Napoli, il Nucleo Operativo Metropolitano Napoli e un’unità cinofila.

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Controlli della Polizia di Stato a Scampia, Miano e Piscinola.

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone di Scampia, Miano e Piscinola, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere. In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, con il supporto di personale della Polizia Locale, hanno identificato 63 persone e controllato 14 veicoli.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato un soggetto per occupazione di locale di proprietà comunale e per violazioni inerenti al Testo Unico sull’Edilizia; lo stesso è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per vendita al dettaglio di prodotti alimentari in assenza di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e per assenza di SCIA sanitaria, elevando sanzioni per un totale di 8000 euro.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, i poliziotti hanno tratto in arresto un 46enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; altri due soggetti, invece, sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale. Infine, sono state controllate 10 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.