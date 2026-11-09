Spaccio di droga nel Napoletano, arrestato il delivery nella Smart

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La strada è ideale per nascondersi dall’occhio lungo delle forze dell’ordine, infatti in Via Bernardino Rota riescono a passare solo minicar e scooter. I carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sorrento sanno che è spesso utilizzata dai pusher per smerciare droga senza subire controlli fastidiosi. Così hanno prima bloccato ogni possibile via di fuga con gazzelle e auto civetta, poi si sono spostati a piedi.

Come previsto, qualcuno era già pronto ad accogliere clienti e, quando si è accorto dei militari, ha provato a fuggire con la sua Smart.

Ha percorso pochi metri prima di rendersi conto che di speranze ne aveva davvero poche. Bloccato e perquisito, il 23enne Raffaele Porzio è finito in manette. Nel luogo dove stazionava prima di mettersi in auto, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 132 dosi di cocaina, 112 grammi di hashish e 7,50 grammi di marijuana. Con gli stupefacenti anche un bilancino per pesare le dosi. Porzio risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

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