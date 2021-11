Colpi di pistola esplosi contro la casa dell’imprenditore, paura in provincia di Napoli

Ieri sera 4 colpi di pistola sono stati esplosi contro il muro di una abitazione a Pompei. Solo stamattina gli abitanti della zona hanno notato i fori nel muro in via Messigno. Come riporta il Mattino il proprietario dell’immobile è un imprenditore edile con un passato da broker finanziario e assicurativo. Sul caso indaga la polizia.

Sparatoria a Napoli, ferito un uomo: corsa in ospedale

Un 30enne, residente a San Giorgio a Cremano, è stato ferito da colpi d’arma da fuoco a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. L’uomo, colpito agli arti inferiori, si è recato all’ospedale del Mare a Ponticelli, intorno alle ore 14. Secondo il primissimo bollettino la vittima non sarebbe in pericolo di vita. Il 30enne ha riferito alla polizia di Stato, di essere stato avvicinato da alcuni centauri che lo avrebbero colpito mentre era a bordo del proprio scooter. Racconto che adesso è al vaglio degli investigatori.