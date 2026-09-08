Spari al centro di Napoli, niente sconti per i baby ras

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Pallonetto contro Quartieri Spagnoli. Uno scontro che va avanti da mesi e che ha trovato il suo culmine nella sparatoria in piazza Carolina dello scorso 12 dicembre. Per quei fatti, il giudice del Tribunale per i Minorenni, Anna Pollio, ha rigettato le istanze di messa alla prova avanzate dai legali dei giovanissimi indagati per quel raid. I due giovani dei Quartieri Spagnoli, difesi dagli avvocati Leopoldo Perone e Domenico Dello Iacono, hanno ammesso le proprie responsabilità, chiarendo che la lite era nata sui social.

Sul fronte opposto, l’altro giovanissimo coinvolto, residente al Pallonetto di Santa Lucia, ha invece negato ogni responsabilità. Un insieme di reticenze che ha spinto così il giudice a negare la messa alla prova. La prossima udienza si terrà ad ottobre, con la requisitoria del pubblico ministero e le relative richieste di condanna.

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