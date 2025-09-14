PUBBLICITÀ
Spari dopo la lite nell’Agro Aversano, identificati due giovani

Gianluca Spina
I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Casal di Principe hanno deferito in stato di libertà un 30enne di San Cipriano d’Aversa e un 22enne di Casal di Principe, ritenuti responsabili dei reati di pubblica intimidazione con uso di armi e porto abusivo di armi.

Nel corso delle attività, i militari hanno sequestrato al 22enne una pistola Tanfoglio modello Combat calibro 9×21, regolarmente detenuta.

Le indagini sono scaturite da un episodio avvenuto nella notte del 9 settembre 2025, quando – a seguito di una lite per futili motivi con persone ancora in corso di identificazione – sarebbero stati esplosi almeno cinque colpi d’arma da fuoco nei pressi di un esercizio commerciale di San Cipriano d’Aversa.

Sul posto, i carabinieri hanno riscontrato la presenza di almeno cinque fori sulla serranda e sulle pertinenze dell’attività. Le immediate attività info-investigative hanno permesso di individuare e identificare i due responsabili che, sentiti in caserma, hanno ammesso le proprie responsabilità in merito all’accaduto.

