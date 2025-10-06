Spari dopo un incidente, 20enne sparato per un video non gradito

PUBBLICITÀ

Ha dell’incredibile quanto accaduto la scorsa notte a Secondigliano. Dove un 20enne incensurato, Pietro Santonastasio, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco alle gambe a Secondigliano. L’aggressione a colpi d’arma da fuoco è avvenuta all’incrocio tra via Giovanni Diacono e via Tranvai Fratta, dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella e quelli della stazione di Secondigliano.

Da una prima ricostruzione, il ragazzo era a bordo della propria auto quando è rimasto coinvolto in un incidente con un altro veicolo. In quel momento, un ragazzino di soli 16 anni dal balcone della sua abitazione, avrebbe iniziato a filmare la scena venendo redarguito dal 20enne:”Che tieni da filmare?”. Questi, per tutta risposta, sarebbe sceso e avrebbe esploso due colpi di pistola all’indirizzo di Santonastasio per scappare via.

La vittima è stata trasportata all’ospedale Cardarelli e dimessa con una prognosi di 15 giorni. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile. Le persone coinvolte non si sarebbero mostrate particolarmente collaborative. Il ragazzino è stato raggiunto in serata in un bed and breakfast della zona dove aveva cercato di rifugiarsi. Per il momento è stato denunciato presso il tribunale dei Minori di Napoli.

