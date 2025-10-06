PUBBLICITÀ
HomeCronacaSpari dopo un incidente, 20enne sparato per un video non gradito
CronacaCronaca locale

Spari dopo un incidente, 20enne sparato per un video non gradito

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
PUBBLICITÀ

Ha dell’incredibile quanto accaduto la scorsa notte a Secondigliano. Dove un 20enne incensurato, Pietro Santonastasio, è stato ferito a colpi d’arma da fuoco alle gambe a Secondigliano. L’aggressione a colpi d’arma da fuoco è avvenuta all’incrocio tra via Giovanni Diacono e via Tranvai Fratta, dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella e quelli della stazione di Secondigliano.
Da una prima ricostruzione, il ragazzo era a bordo della propria auto quando è rimasto coinvolto in un incidente con un altro veicolo. In quel momento, un ragazzino di soli 16 anni dal balcone della sua abitazione, avrebbe iniziato a filmare la scena venendo redarguito dal 20enne:”Che tieni da filmare?”. Questi, per tutta risposta, sarebbe sceso e avrebbe esploso due colpi di pistola all’indirizzo di Santonastasio per scappare via.

La vittima è stata trasportata all’ospedale Cardarelli e dimessa con una prognosi di 15 giorni. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile. Le persone coinvolte non si sarebbero mostrate particolarmente collaborative. Il ragazzino è stato raggiunto in serata in un bed and breakfast della zona dove aveva cercato di rifugiarsi. Per il momento è stato denunciato presso il tribunale dei Minori di Napoli.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati