Inchiesta sulla droga a Napoli, l’identikit dei ‘clienti’ insospettabili

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Il pusher, la vedetta, la dose nascosta in un muro, in un vano contatori, sotto un’auto o in un’aiuola. Le moto che arrivano e ripartono, le consegne a domicilio. Denaro contante, arresti e sequestri. Ma c’è qualcuno senza il quale tutto questo semplicemente non esisterebbe. Il cliente. È lui a scegliere dove acquistare, dove andare. Ed è lui a decidere se tornare. Valuta il prezzo, la qualità percepita, la facilità con cui raggiungere il punto vendita. Considera il rischio di essere controllato, ma anche quello di essere riconosciuto. Può privilegiare una piazza perché sa che troverà sempre la sostanza, un’altra perché costa meno, un’altra ancora perché non dovrà nemmeno andarci. Qualcuno gliela consegnerà a casa. Allora confronta, e quando il cliente può confrontare, chi vende deve adattarsi.

È questo il punto di partenza dell’inchiesta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, con i suoi 175 arresti in flagranza dall’inizio del 2026, 107 persone sottoposte a misure cautelari e 112 denunciate a piede libero. Tutte per droga. L’ultimo questa mattina in via Tertulliano, spina dorsale del rione Traiano. Due piazze di spaccio smantellate, due persone denunciate. Sigilli anche a due “stanze del buco”, luogo dove diversi clienti consumavano stupefacenti.

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CHI E’ IL CLIENTE?

L’analisi degli assuntori di droga restituisce un panorama estremamente eterogeneo.

Studenti, camerieri, rider, imbianchini, ristoratori, agricoltori, pescivendoli, baristi, operatori sociosanitari. Ma anche medici, fisioterapisti, avvocati, insegnanti, un radiologo, conducenti di ambulanze e scuolabus, tassisti, pensionati.

All’altro estremo compaiono persone con pochissime risorse economiche, dipendenze consolidate e condizioni di forte marginalità.

È proprio questa eterogeneità a mettere in crisi una categoria troppo semplice, quella del “drogato”.

Non esiste un unico consumatore.

Esistono consumatori diversi, sostanze diverse, capacità economiche diverse, esigenze diverse. E quindi mercati diversi.

Il consumo attraversa segmenti sociali e professionali molto più ampi di quelli generalmente associati alla tossicodipendenza visibile.

E l’offerta si adegua a questa diversità.

IL CLIENTE COME AGO DELLA BILANCIA

Analizzando il comportamento dei clienti nei vari territori della provincia partenopea, emergono delle variabili interessanti.Quando il cliente è disposto a spostarsi, nasce la grande piazza di destinazione.

Quando non vuole spostarsi, si muove il pusher.

Quando vuole discrezione, cresce il delivery.

Quando teme di essere riconosciuto, compra lontano da casa.

Quando ha pochissimo denaro, il mercato abbassa il prezzo della singola dose.

Quando dispone di una maggiore capacità economica, può nascere un’offerta premium.

Quando vuole trovare sempre la droga, il sistema organizza turni e orari.

Quando può cambiare venditore, il pusher prova a fidelizzarlo.

Quando è giovanissimo vuole novità, packaging accattivante e sensazioni estreme.

Quando è turista e non conosce il territorio, compare l’intermediario.

Quando comunica con altri consumatori, contribuisce alla reputazione del mercato.

Una singola scelta non cambia una piazza.

Ma centinaia di consumatori che ripetono lo stesso pattern finiscono per trasformarla. È questa la vera centralità del cliente.

Non dirige il mercato ma premia le forme che rispondono meglio alle sue esigenze e abbandona quelle che non lo fanno.

Per questo il successo di una piazza non può essere spiegato soltanto dalla forza dell’organizzazione criminale che la controlla.

Bisogna guardare anche dalla parte opposta del bancone.

Perché dietro ogni dose venduta c’è una decisione.

E dalla somma di quelle decisioni nascono prezzi, orari, delivery, reputazione, fidelizzazione, modalità di consumo e perfino nuovi confini geografici dello spaccio.

LA PIAZZA VISTA DAL CLIENTE

Una piazza di spaccio può essere osservata anche come un organismo economico.

Ha una posizione geografica, un bacino di utenza, concorrenti, un’offerta, prezzi, qualità differenti e costi di gestione.

In sintesi, ha una capacità di attrazione.

Dalla strada, le prime distinzioni.

A Ponticelli il mercato appare prevalentemente locale. Il cliente è spesso del posto, la sostanza maggiormente presente è il crack e il basso costo consente acquisti ripetuti anche a consumatori con scarsissima capacità economica. Difficilmente qualcuno sceglie deliberatamente di arrivare da molto lontano.

A Caivano accade quasi il contrario.

Qui il cliente può arrivare dal Casertano, dall’Avellinese, dal Molise, persino da territori molto distanti.

Perché?

Le indicazioni raccolte convergono su più fattori: prezzo competitivo, disponibilità continua, reputazione del prodotto e comodità logistica.

“La roba è buona”, raccontano alcuni consumatori. E soprattutto sono sicuri di trovarla.

La posizione del Parco Verde contribuisce al resto. Alcuni clienti lasciano l’auto nei pressi della grande viabilità, raggiungono a piedi il luogo dell’acquisto e poco dopo sono nuovamente sulla strada del ritorno.

In questo caso la distanza non rappresenta un ostacolo sufficiente.

Il cliente sembra ragionare su un costo complessivo. Non soltanto il prezzo della dose, ma anche il tempo necessario, la qualità attesa, la probabilità di trovare la sostanza e la facilità con cui entrare e uscire dalla zona.

Anche Scampia possiede un bacino che supera ampiamente il quartiere. Sono stati identificati consumatori provenienti da Giugliano, Caserta, Avellino e perfino dalla Basilicata.

Qui la clientela delle sostanze più pesanti presenta frequentemente età più elevate, tra i 40 e i 60 anni, con consumo di crack, eroina e cobret. Accanto a situazioni di forte marginalità non mancano però giovani provenienti da contesti familiari apparentemente lontani dall’immagine tradizionale della tossicodipendenza.

Il Rione Traiano aggiunge un’altra variabile, quella temporale.

Durante la mattina prevalgono marijuana e hashish e una clientela più giovane, anche per la presenza universitaria nell’area. Con il trascorrere delle ore cambia il pubblico e cambia l’offerta. La sera aumenta il consumo della cocaina e cresce l’età degli acquirenti.

La stessa piazza, dunque, può rivolgersi a clienti differenti nelle diverse fasce orarie.

Il luogo non cambia.

Cambia il consumatore e cambia il mercato.

IL PREZZO RACCONTA IL CLIENTE

Quanto costa una dose?

Porre la stessa domanda nei diversi territori consente di costruire una piccola geografia economica della droga.

A Torre Annunziata e nell’area dei Monti Lattari si può arrivare a pochi euro per una dose di crack. Marijuana e hashish possono essere acquistati con cifre altrettanto contenute.

Anche questo aiuta a comprendere perché, durante alcuni sequestri, compaiano quantità significative di monete e banconote di piccolo taglio.

Il prezzo è compatibile con una clientela che dispone di risorse limitate e, nel caso delle dipendenze più severe, può effettuare più acquisti nell’arco della stessa giornata.

A Capri il quadro si capovolge.

Un grammo di cocaina può raggiungere i 130-140 euro, nonostante una qualità descritta come molto bassa.

Se il cliente continua comunque a comprare significa che il prezzo della droga non rappresenta soltanto il valore della sostanza.

Sul prezzo incidono l’insularità, il trasporto dalla terraferma, la disponibilità limitata, il rischio logistico, la consegna e soprattutto la disponibilità economica della clientela.

Il consumatore caprese o il turista può quindi essere disposto a pagare molto più del cliente di una piazza popolare.

Il costo reale, dunque, comprende prezzo, distanza, tempo, qualità percepita, certezza di trovare la sostanza, rischio di essere controllato, rischio di essere riconosciuto, comodità, discrezione e fiducia nel venditore. Lo stesso prodotto cambia valore perché cambia chi lo compra e il servizio che pretende.

QUANDO IL CLIENTE NON VA NELLA PIAZZA

Capodimonte è uno degli esempi più chiari della trasformazione del mercato sotto la pressione della domanda.

Il cliente tipico è giovane, spesso universitario, prevalentemente tra i 15 e i 30 anni. Marijuana e hashish dominano l’offerta, mentre la cocaina è meno presente.

Ma il dato più significativo è un altro. Molti consumatori non vogliono recarsi personalmente in una piazza di spaccio. Hanno paura dei controlli o non vogliono essere visti. E possono permettersi di pagare un sovrapprezzo.

Il risultato è il delivery.

Il pusher arriva anche da altri quartieri e porta la sostanza direttamente al consumatore.

Il cliente non compra quindi soltanto marijuana. Compra marijuana, consegna e discrezione.

Il mercato ha eliminato per lui una parte del rischio e della scomodità.

E quando questa modalità incontra una domanda sufficiente, la piazza fisica diventa meno necessaria.

LA “VERGOGNA” CAMBIA LA GEOGRAFIA

A Torre Annunziata e nei Monti Lattari emerge un fenomeno ancora diverso.

Le piazze fisse tendono a scomparire e prevalgono le consegne.

Alcuni consumatori scelgono inoltre di acquistare in comuni differenti da quello in cui vivono, non necessariamente perché lì la droga sia migliore.

Talvolta semplicemente per evitare di essere riconosciuti da un concittadino.

Questo introduce nel mercato una variabile raramente considerata, il costo sociale dell’acquisto.

Per alcune persone il rischio di incontrare qualcuno che le conosce può pesare più della distanza da percorrere.

La geografia dello spaccio viene quindi condizionata anche da vergogna, reputazione personale e bisogno di anonimato.

Qualcosa di simile, pur in un contesto completamente diverso, compare a Scampia, dove alcuni consumatori di sostanze pesanti mostrano difficoltà perfino ad ammettere quale droga utilizzino.

Il cliente valuta rischio penale o amministrativo ma anche lo sguardo degli altri.

IL CLIENTE CHE NON SI NASCONDE, IL CENTRO STORICO

Nel Centro storico compare il fenomeno opposto.

Piazza Bellini e Largo San Giovanni Maggiore, zone universitarie e di movida, intercettano soprattutto una domanda giovane e un largo consumo di marijuana e hashish.

La vendita può essere esplicita. È il pusher stesso ad avvicinarsi e a chiedere al potenziale cliente se voglia acquistare.

In alcuni contesti della movida il consumo può avvenire perfino in strada, con una percezione del rischio molto diversa da quella del ragazzo di Capodimonte che preferisce ricevere la sostanza a casa.

Qui resistono anche piazze fisse, operative per gran parte della giornata, e una clientela turistica particolarmente evidente nei Quartieri Spagnoli.

Accanto ai più giovani compaiono professionisti e lavoratori. È stata rilevata anche domanda di cocaina rosa, prodotto che presuppone una fascia di consumatori con capacità economica superiore.

Nel Centro, dunque, convivono clienti molto differenti e di conseguenza mercati differenti.

COMPRARE E CONSUMARE “ON SITE”

Rione Traiano e alcune zone del Centro introducono un altro servizio, il consumo sul posto.

Nel Centro sono stati osservati ambienti utilizzati per consentire l’assunzione della sostanza in condizioni anche confortevoli.

Al Rione Traiano il meccanismo assume anche una funzione di protezione della piazza (e del cliente).

Il consumatore può essere obbligato a utilizzare immediatamente la sostanza, evitando di uscire dall’area con la dose ancora addosso.

In questo modo un eventuale controllo successivo ha minori possibilità di scoraggiare il consumatore e collegare l’acquisto al punto vendita

È un passaggio significativo.

Il mercato non organizza più soltanto la vendita. In alcuni casi organizza anche il consumo.

Ancora una volta, il cliente diventa il centro attorno al quale viene costruito il servizio.

IL TURISTA, UN CLIENTE SENZA CONTATTI

Capri e Procida mostrano probabilmente la trasformazione più radicale.

Qui il mercato deve risolvere un problema specifico: il turista possiede denaro e domanda, ma non conosce né pusher né piazze. Serve qualcuno che colleghi i due mondi.

Ed entrano in gioco le relazioni.

A Capri, durante la stagione turistica, la droga può raggiungere il visitatore attraverso persone inserite nel settore dei servizi: camerieri, tassisti, receptionist o altri soggetti che, nei casi rilevati, diventano intermediari.

Non è il mestiere a renderli centrali, è la loro posizione.

Sono già in contatto con il cliente.

Il turista chiede, qualcuno conosce qualcuno, la sostanza arriva.

La fiducia sostituisce la piazza.

A Procida la trasformazione va ancora oltre.

Non esistono veri punti di vendita stabili. Il mercato opera prevalentemente attraverso consegne e relazioni personali. Gruppi WhatsApp possono essere utilizzati per far circolare informazioni su modalità e luoghi di approvvigionamento.

Il consumo avviene prevalentemente nelle abitazioni e in strada il fenomeno è molto meno visibile.

Questo suggerisce una conclusione importante. L’assenza di una piazza riconoscibile non significa assenza di mercato.

Può significare, invece, che il mercato è riuscito a diventare invisibile perché è quello che la sua clientela richiede.

IL CLIENTE PUÒ DIVENTARE PARTE DELLA RETE

Procida introduce anche un’altra trasformazione.

Il consumatore non è necessariamente soltanto quello che compra.

Può contribuire alla circolazione delle informazioni.

Un contatto telefonico, una segnalazione in un gruppo, l’indicazione di un venditore affidabile.

Il cliente diventa così anche un veicolo di reputazione.

E qualcosa di analogo emerge a Marano.

Qui il rapporto tra venditore e consumatore può diventare stabile.

I pusher hanno propri “pacchetti clienti”. Quando uno viene arrestato, il patrimonio di contatti può essere trasferito a chi lo sostituisce.

Il venditore può telefonare a un cliente abituale che non si vede da qualche tempo.

Può offrire piccoli vantaggi a chi compra con continuità o premiare chi porta nuovi clienti.

Sono forme rudimentali di fidelizzazione. Il significato economico è evidente.

Un cliente non vale soltanto la dose che acquista oggi, vale anche le dosi che potrebbe comprare domani.

E può avere un ulteriore valore se introduce altri consumatori.

QUANDO LA FIDUCIA VALE PIÙ DELLA QUALITÀ

Sempre a Marano i consumatori possono lamentarsi della qualità del prodotto e continuare comunque ad acquistarlo.

È un dato solo apparentemente contraddittorio.

Dimostra che la scelta non dipende da una singola variabile.

La qualità può essere compensata dalla comodità, dalla fiducia nel venditore, dalla facilità del contatto o dall’abitudine.

Lo spaccio dinamico, con pusher in scooter, telefoni dedicati e quantitativi ridotti di dosi, risponde esattamente a questa esigenza.

Non serve più necessariamente aspettare che il cliente raggiunga un luogo.

Si conserva il cliente muovendosi con lui.

Melito mantiene invece anche forme più tradizionali, con piazze fisiche come quella del Parco Monaco. I due modelli convivono perché convivono domande diverse.

IL CLIENTE DELLA GEN Z, DIPENDENZA ESTREMA E CONDIVISIONE

Anche una parte della Gen Z sembra incidere sulla trasformazione dell’offerta.

Accanto alle sostanze tradizionali compaiono prodotti diversi per composizione, concentrazione, forma e modalità di assunzione: miele da sballo, white hash, frozen hash, ketamina, cocaina rosa, metamfetamina, ecstasy, liquidi da svapare.

Non è soltanto il catalogo ad ampliarsi. Cambia anche il modo in cui la droga viene proposta.

Il packaging assume una funzione che può andare oltre l’occultamento. Colori, nomi, consistenze, confezioni che richiamano prodotti comuni e dispositivi come le sigarette elettroniche contribuiscono a rendere la sostanza più riconoscibile e a differenziarla.

Per una generazione cresciuta dentro un ecosistema fatto di immagini, novità, rapidità e forte riconoscibilità dei prodotti, anche questi elementi possono entrare nella scelta.

Il meccanismo resta lo stesso osservato nelle diverse piazze. Le preferenze del cliente orientano l’offerta.

Se a Caivano incidono prezzo, qualità e disponibilità, e a Capodimonte pesa la richiesta di discrezione, per una parte della Gen Z entrano in gioco anche novità, portabilità, immagine e modalità di consumo.

Il mercato, quindi, non si limita ad adattare prezzi e sistemi di consegna.

Adatta anche il prodotto e il modo in cui viene presentato.

DAL CLIENTE ALL’ORGANIZZAZIONE

Con questi assunti, le piazze smettono di assomigliare soltanto a presidi criminali e iniziano ad assumere i tratti inquietanti di piccole strutture economiche.

Organizzazione.

Gestione del personale.

Continuità dell’offerta.

Fidelizzazione.

Le indagini condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e coordinate dalle Procure competenti hanno documentato più volte forme rudimentali di aziendalizzazione.

Nel sistema delle piazze di Brusciano (Novembre 2023 – Tribunale di Napoli), i pusher lavoravano secondo veri e propri turni, con richiami, punizioni o addirittura il licenziamento per chi non rispettava gli orari.

Perché?

La lettura attraverso il comportamento del cliente offre una risposta molto semplice.

Il prodotto deve esserci quando il cliente arriva.

Una piazza che non riesce a garantire continuità rischia di perdere il consumatore.

E un consumatore perso può diventare il cliente di qualcun altro.

Da qui turni, organizzazione, telefoni, scooter, liste di contatti, consegne e incentivi.

Non sono soltanto scelte interne all’organizzazione.

Sono anche risposte alla concorrenza generata da mercato aperto e libertà di scelta del consumatore.

MIGLIAIA DI CLIENTI, MA CHI SONO?

I numeri rappresentano un punto di partenza.

Dall’inizio del 2026 i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno segnalato alla Prefettura 1196 persone per uso personale di sostanze stupefacenti, tra cui 17 minori e 15 cittadini stranieri.Nel 2025 erano state 2.013, con 26 minori e 6 stranieri.

Ma i numeri, da soli, dicono poco.Le persone segnalate, infatti, non rappresentano evidentemente l’intera popolazione dei consumatori. Sono una parte assorbita dall’attività di controllo e il dato risente inevitabilmente dei luoghi e delle modalità con cui i controlli vengono svolti.Ma osservato territorialmente, questo campione permette comunque di individuare comportamenti ricorrenti. Ed è da questi comportamenti che emerge una geografia diversa.

Seguendo il pusher vediamo indirizzi, seguendo il consumatore vediamo flussi.

Dal Casertano e dal Molise verso Caivano.

Da Avellino e altre province verso Scampia.

Da Torre del Greco al Rione Traiano.

Da un comune all’altro dell’area stabiese e dei Monti Lattari per evitare di essere riconosciuti.

Dagli altri quartieri di Napoli alle abitazioni degli studenti di Capodimonte.

Dalla terraferma verso Capri e Procida.

Dal cameriere al turista.

Dal gruppo WhatsApp o Telegram al consumatore.

Dal telefono del pusher al cliente abituale.

Questa è forse la principale trasformazione che emerge. Non esiste più soltanto la geografia delle piazze. Esiste la geografia delle scelte. Capire davvero come cambia il mercato della droga significa chiedersi dove si spaccia. Bisogna chiedersi perché il cliente compra proprio lì. Perché è seguendo lui, i suoi spostamenti, le sue paure, la sua disponibilità economica e le sue preferenze che appare la nuova mappa dello spaccio.

Una mappa nella quale il pusher può cambiare, la piazza può spostarsi e perfino scomparire.

Ma resta e resterà sempre una costante. Il cliente.