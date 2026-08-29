Tensione a Ischia, anziano sale sul tetto per non farsi abbattere la casa

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Un 77enne anni è stato messo in salvo questa mattina a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, dopo aver minacciato di togliersi la vita dal tetto della propria abitazione. L’allarme è scattato intorno alle 6.30 nella zona collinare del Cretaio, dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ischia, i carabinieri e il personale del 118. L’uomo era salito sul tetto della casa in cui vive con la moglie, un immobile che rientrerebbe tra quelli destinati alla demolizione poiché gravato da difformità edilizie. Inizialmente il 77enne non avrebbe voluto parlare con i soccorritori, accettando successivamente il dialogo con il capo squadra dei vigili del fuoco, che lo ha raggiunto utilizzando una scala. È iniziata così una lunga opera di persuasione, durata circa un’ora, durante la quale il vigile del fuoco ha cercato di tranquillizzare l’uomo e convincerlo a rinunciare ai suoi propositi.

Al termine del confronto l’anziano ha accettato di scendere dal tetto ed è stato affidato al personale sanitario. L’uomo è stato quindi trasferito all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno per ricevere assistenza e per gli accertamenti del caso. Poco dopo si è reso necessario un secondo intervento dei sanitari per la moglie dell’uomo che ha accusato un malore durante le concitate fasi dei soccorsi. Anche la donna è stata accompagnata in ospedale. Secondo quanto emerso, la famiglia vivrebbe una situazione di particolare difficoltà legata alle condizioni di salute della donna e alla prevista demolizione dell’abitazione. I carabinieri stanno ricostruendo nel dettaglio la vicenda.

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