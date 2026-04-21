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È stato trovato morto Vincenzo Iannitti, il 20enne casertano scomparso ormai oltre un mese fa. Il cadavere è stato individuato in un locale interrato di un’abitazione in ristrutturazione a San Castrese, la frazione di Sessa Aurunca dove il giovane viveva.

Speranze finite nel Casertano per Vincenzo Iannitti, il 20enne è stato trovato morto in un ripostiglio

Non è al momento chiaro chi lo abbia ucciso e perché. Nella serata di ieri, lunedì 20 aprile, una persona è stata condotta in caserma e interrogata dai pm per diverse ore. Ora si attende l’autopsia che chiarirà con maggiore precisione quando e come il 20enne è deceduto. La procura indaga per omicidio.

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Di Vincenzo Iannitti non c’erano tracce dal 18 marzo scorso, da quando era uscito di casa forse per fare una passeggiata. Di lui si è persa poi ogni traccia. Sono stati i carabinieri impegnati nelle ricerche a rinvenire il cadavere, stipato in una sorta di ripostiglio o cantinola scavata nel terreno accanto a un edificio in ristrutturazione, a pochi metri dal cuore della frazione di San Castrese.

Il corpo sarebbe stato avvolto in una busta e nascosto sotto un cumulo di pietre. Sarebbe in stato di decomposizione avanzata. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri del reparto di indagini scientifiche e il medico legale.