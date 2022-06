Sporcizia ovunque ed alimenti scaduti, blitz nella pizzeria-ristorante in provincia di Napoli

Nell’ambito dei controlli disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Marigliano insieme al personale dell’ASLNA3SUD UOPC 1 di Marigliano, hanno controllato un ristorante-pizzeria a Castello Di Cisterna. All’interno della cucina e nei surgelatori dell’esercizio commerciale i militari hanno riscontrato una sporcizia diffusa sui fornelli e sui pavimenti. Trovati anche 50 chili circa di alimenti tenuti in cattivo stato di conservazione che erano per la gran parte ricoperti da muffa. Sequestrati inoltre alcuni cibi scaduti.

Il titolare dell’attività è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per cattivo stato di detenzione degli alimenti. Durante il controllo è stato trovato anche cibo per un peso complessivo di 20 chili privo di tracciabilità. Per il ristoratore sanzioni per un importo pari a 1.500 euro. Disposta la sospensione temporanea dell’attività per effettuare una pulizia straordinaria.

I controlli dei militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, volti a garantire la tutela dei consumatori, proseguiranno anche nei prossimi giorni.