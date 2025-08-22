PUBBLICITÀ
Lutto a Castellammare per la morte di Stefania, la 47enne combatteva contro un brutto male

Nicola Avolio
Una giovane mamma, Stefania Gargiulo, è morta dopo una lunga malattia. In tanti, in queste ore a Castellammare, stanno ricordando la 47enne con centinaia di messaggi di affetto e vicinanza. Cordoglio anche al comune stabiese, dove il marito presta servizio come vigile urbano.

In tanti la conoscevano, anche tra i tifosi della Juve Stabia: spesso infatti la sua famiglia seguiva la squadra del cuore allo stadio Menti. “Sei stata un esempio di determinazione, dignità e sacrificio nell’affrontare la brutta bestia, che i tuoi cari, gli amici e gli stabiesi che ti hanno seguito non potranno dimenticare. Non era giusto però che continuassi a soffrire e così sei passata nell’altra vita, dove continuerai a seguire la tua famiglia e tutti quelli che hanno provato a lenire il tuo stato”, è il ricordo del presidente di ‘StabiaAmore’ Gianfranco Piccirillo.

