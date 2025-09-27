PUBBLICITÀ
Stesa al Parco Verde di Caivano, rinvenuti 8 bossoli in viale Margherita

Antonio Sabbatino
“Stesa” questa sera al Parco Verde Caivano. Secondo le prime ricostruzioni ignoti, a bordo di una mezza dozzina di scooter, con in sella una decina di individui, hanno percorso a tutta velocità viale Margherita esplodendo all’altezza del blocco B, all’incrocio con via dei Tulipani, alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Caivano e il nucleo investigativo di Castello di Cisterna che hanno rinvenuto sull’asfalto 8 bossoli. I militari dell’Arma stanno continuando i rilievi per rinvenire eventuali altri bossoli e ricostruire il percorso degli autori della sparatoria.

Proprio questa mattina, nella stessa zona dove è avvenuta la sparatoria, l’associazione Un’infanzia da Vivere ha inaugurato un’area gioco per i bimbi.

