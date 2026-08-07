Stesa in via San Sebastiano, fermato il complice del 19enne

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Giovedì il gip del Tribunale di Napoli ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un 20enne nel corso dell’udienza di convalida del decreto di fermo emesso dalla Procura lo scorso 1 agosto ed eseguito martedì 4. Il 19enne è gravemente indiziato in concorso con Giuseppe Muscariello che è già destinatario di un analogo provvedimento.

Il 25 luglio due indagati era a bordo di uno scooter esplosero colpi di arma da fuoco nel centro storico cittadino in via San Sebastiano ferendo un giovane che era in strada con gli amici nei pressi di alcuni locali pubblici. Le indagini della Squadra Mobile di Napoli, coordinate dalla DDA di Napoli, anche tramite l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, hanno consentito di individuare lo scooter utilizzato nell’occasione e di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due giovani.

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