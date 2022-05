Stop a vandali e aggressioni, al via la vigilanza notturna nella Galleria Umberto

Dal primo luglio al via la vigilanza notturna nella Galleria Umberto I: dalle 22 alle 6 del mattino sarà controllata dagli agenti. Da tempo la giunta Manfredi si occupa della messa in sicurezza della galleria.

Gli interventi in Galleria dei mesi scorsi

Nei mesi scorsi il comune ha infatti affrontato uno dei problemi della Galleria: i clochard. I senzatetto che ormai da anni abitano ai lati della Galleria e ai bordi di Toledo. L’occupazione del suolo pubblico non può essere di certo addebitata ai soli senzatetto. L’unico spiraglio di luce può infatti arrivare dagli assistenti sociali. Allo stesso modo la Galleria va salvaguardata, in sostanza ambe le parti necessitano dell’intervento comunale.

L’intervento dei mesi scorsi contro il degrado presente in Galleria ha cercato di ristabilire l’ordine, cercando con la massima umanità, alla presenza dei servizi sociali, anche di trovare una sistemazione ottimale ai clochard. Questi però sono ritornati giorni dopo, spesso vittima di beffe e violenza, anche da parte di minori, questi non sono sicuri neanche al coperto della Galleria. Sono stati registrati anche alcuni episodi di violenza all’interno della Galleria negli ultimi mesi, tra risse ed aggressioni a minori.

Le parole della Prefettura

La Galleria inoltre “soffre” di svariate “cicatrici” presenti sullo storico pavimento nonché di problematiche alla volta. La Prefettura a riguardo fa sapere che: “è stato esaminato lo stato di avanzamento dei progetti in atto per il recupero architettonico del pavimento e della volta. Proprio sulla volta, il Comune ha assicurato l’avvio di interventi emergenziali allo scopo di eliminare le infiltrazioni”. “A breve saranno effettuati sopralluoghi sul lucernario per verificare i lavori da realizzare”, continua poi.

Vigilanza notturna nella Galleria

Scatta così l’accordo per la vigilanza notturna all’interno della Galleria, la presenza di agenti eviterà spiacevoli episodi contenendo le situazioni di degrado. Il progetto verte così a “restituire” in piena sicurezza ai cittadini e turisti una delle mete più visitate. Che sia per shopping o passeggio la suggestiva e maestosa struttura architettonica della Galleria merita di essere salvaguardata.

La vigilanza dovrebbe partire dal primo luglio, gli agenti saranno presenti dalle 22 alle 6, come riportato da ‘Il Mattino‘. L’accordo per la vigilanza sarà realizzato dopo la condivisione di un verbale, in attesa per la conferma settimana prossima e firmato entro maggio. Alla presenza del sindaco Manfredi e del prefetto Palomba, si è tenuta la riunione decisiva per trovare una soluzione.

La Prefettura fa sapere che: “è stata discussa la possibilità di attivare un servizio di guardiania notturna per un periodo di prova di sei mesi con spese a carico dei condomini e con il sostegno contributivo dell’Aicast e della Banca di Italia”. Continuando confermano poi le tempistiche del verbale: “Si è inoltre discussa la possibilità di chiusura notturna di alcuni varchi di accesso alla Galleria. Tutti gli intervenuti hanno condiviso l’esigenza di formalizzare i rispettivi impegni in un verbale di intesa che sarà esaminato la prossima settimana, da sottoscrivere entro maggio”.