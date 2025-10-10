“Stop ai panni stesi e alle grigliate”, la stretta del sindaco fa scalpore

PUBBLICITÀ

Dopo un mese di discussione in consiglio comunale il nuovo regolamento comunale è stato sospeso per fare spazio a pratiche di bilancio. Le opposizioni (Fratelli d’Italia, Forza Italia e Pd) attaccano con oltre 200 emendamenti accusando il sindaco Francesco Solinas e la sua maggioranza di volere mettere sotto assedio il comune di Sestri Levante che bilancia la sua economia tra industria e turismo.

Le voci del regolamento per Sestri Levante

Il sindaco di Sestri Levante ha voluto chiarire che: “Un regolamento più o meno come Chiavari e Rapallo che tiene conto come in estate con una popolazione che passa da 18 mila a 40 mila unità, sia necessario inserire norme di buon senso“. Al bando diversi punti come la stesa dei panni dalle finestre e fare feste in casa con musica ad alto volume. Si legge anche il divieto di fare grigliate nei giardini e di esporre bandiere senza autorizzazione. Il regolamento vieta anche la prostituzione in strada, l’accattonaggio, i barbecue vicino ai boschi nel periodo estivo e prevede anche il decoro dei balconi, vieta di causare turbamento all’ordinata convivenza civile, gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche ma anche nei cortili condominiali.

“Io una cosa simile non l’ho mai vista e sono un veterano del consiglio comunale, lo frequento dal 2008. Da parte dell’amministrazione c’è un muro, noi continueremo a opporci ma è una cosa fuori dal mondo, invotabile. E’ inapplicabile perché questo regolamento crea talmente tanti divieti che finirà per mettere in croce la polizia municipale che non riuscirà nemmeno a farlo rispettare” ha raccontato il consigliere comunale di FdI Marco Conti.