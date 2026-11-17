PUBBLICITÀ

I legami familiari e le frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata, uniti a precedenti legati alla raccolta abusiva di scommesse, possono giustificare il diniego della licenza di pubblica sicurezza per un centro scommesse. Come riporta Agipronews, sulla base di questa motivazione il Tar Campania ha confermato il provvedimento della Questura che aveva negato la licenza per un’attività di Caserta.

La causa riguarda il ricorso di un esercente che aveva contestato il diniego, sostenendo che dal 2017 non fossero intervenuti fatti tali da compromettere i “requisiti di buona condotta” e che la Questura avesse adottato una valutazione contraddittoria rispetto al precedente rilascio di una licenza, avvenuto proprio nel 2017.

PUBBLICITÀ

Il legami con il clan di camorra

Il Tribunale ha però respinto il ricorso, rilevando che l’istruttoria aveva fatto emergere rapporti di parentela e frequentazione con un esponente della criminalità organizzata, padre della moglie del richiedente e appartenente a un contesto familiare legato a esponenti di un clan camorristico.

A questo quadro si aggiungono precedenti relativi alla raccolta abusiva di scommesse. In particolare, nel 2010 il ricorrente era stato deferito per aver organizzato, senza autorizzazione, la raccolta di scommesse sportive anche estere, attraverso canali telefonici e telematici. Il procedimento si era concluso nel 2015 con una pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Tuttavia, il giudice penale aveva comunque accertato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.

La sentenza del Tar

Secondo i giudici amministrativi, gli elementi emersi sono sufficienti a sostenere una valutazione negativa sull’affidabilità del richiedente. In particolare, la sentenza sottolinea che le valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza sono autonome rispetto agli esiti dei procedimenti penali e possono tenere conto anche di circostanze che, pur non avendo rilevanza penale, risultano significative ai fini della prevenzione. Si legge nella sentenza: “In sede di rilascio delle licenze di pubblica sicurezza per l’apertura di un centro raccolta di gioco e scommesse, l’Amministrazione dell’interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare, con il massimo rigore, qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di rilascio, revoca o rinnovo di un’autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata”.

Il matrimonio sospetto

Il Tar richiama inoltre l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il rapporto di parentela o affinità con soggetti pregiudicati e le relative frequentazioni possono giustificare “una prognosi negativa sull’affidabilità” di chi richiede una licenza per la raccolta di scommesse, “al fine di prevenire che l’esercizio della medesima nel settore delicato della raccolta delle scommesse sia volto a fini criminali o fraudolenti”.

Infine, quanto alla precedente autorizzazione del 2017, il Collegio ha chiarito che all’epoca la Questura non era a conoscenza del rapporto di affinità con l’esponente della criminalità organizzata. Il matrimonio (tra il richiedente e la figlia dell’esponente del clan) è stato celebrato, infatti, successivamente al rilascio della licenza. Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità del diniego della Questura di Caserta.