Nuovi e inquietanti particolari sono emersi nelle ultime ore nell’indagine sulla strage di Ischia di sabato scorso, quando il 69enne Antonio Luongo, operatore ecologico in pensione, ha ucciso l’ex suocera, il compagno dell’ex moglie e ferito gravemente quest’ultima prima di suicidarsi.

Strage di Ischia, Lyudmyla pedinata da un investigatore privato

L’uomo, si apprende ora, aveva pianificato nei minimi dettagli la sua spedizione assassina sull’isola, avvalendosi anche delle informazioni di una agenzia investigativa.

Luongo, infatti, avrebbe incaricato un investigatore privato, attivo a Napoli ma originario di Ischia, di seguire l’ex moglie e riferirgli luoghi frequentati, orari e ogni dettaglio utile per realizzare il suo terribile piano.

L’assassino e l’ex moglie, Lyudmyla Velykgolova, ucraina 42enne, erano separati da alcuni anni. La scorsa settimana la donna, insieme al suo nuovo compagno – Nunzio Russo Spena, operaio napoletano di 49 anni – erano giunti ad Ischia per trascorrere il ferragosto insieme alla mamma di lei, Zinoviya Knihnitska, nella casa di suo marito, un ischitano sposato in seconde nozze da qualche anno.