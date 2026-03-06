Stretta sulla movida a Piazza Bellini, nuove restrizioni fino a maggio

PUBBLICITÀ

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato l’ordinanza finalizzata a garantire la tranquillità e il riposo dei residenti nell’area di Piazza Bellini e zone limitrofe. Il provvedimento, che avrà una validità di due mesi (dal 6 marzo al 6 maggio 2026), nasce dalla necessità di riportare le immissioni sonore entro la soglia della normale tollerabilità, a seguito di specifiche sentenze del Tribunale Civile e del TAR Campania.

Le misure adottate per la movida a Piazza Bellini

Per contemperare le esigenze del commercio con il diritto alla quiete dei cittadini, l’ordinanza stabilisce alcune disposizioni per tutti i pubblici esercizi, attività artigianali e distributori automatici della zona. Prima fra tutte è proibita la vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle ore 22:30 alle ore 06:00 del giorno successivo.

L’ordinanza stabilisce, inoltre, che dalla domenica al giovedì la chiusura dovrà avvenire entro le ore 00:30. Il venerdì e sabato entro le ore 01:30. È concessa una tolleranza di 30 minuti esclusivamente per la pulizia degli spazi e il ricovero delle attrezzature. L’orario di apertura è consentito a partire dalle ore 06:00 del mattino.

Le sanzioni

Il rispetto delle norme sarà garantito da un’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale e degli organi di vigilanza. L’inosservanza delle disposizioni prevede sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 euro a 20.000 euro. In caso di reiterazione, prevista anche la sospensione dell’attività da 1 a 30 giorni e la successiva revoca del titolo. Al termine del periodo di due mesi, l’ARPAC effettuerà nuovi rilievi fonometrici per valutare l’efficacia delle misure e determinare eventuali provvedimenti futuri.