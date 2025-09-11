Stupri a Caivano, pochi giorni per la sentenza ai maggiorenni

PUBBLICITÀ

Arriverà il prossimo 2 ottobre la sentenza nel processo d’appello per il 21enne Pasquale Mosca e il 23 Giuseppe Varriale. Si tratta dei due maggiorenni coinvolti negli stupri ai danni delle due cuginette di 10 e 12 anni di Caivano. Già sono stati condannati in primo grado per violenza sessuale rispettivamente a 13 anni e 4 mesi e a 12 anni e 5 mesi.

L’udienza di oggi davanti alla quarta sezione della Corte d’Appello di Napoli è stata incentrata sulla capacità di intendere e di volere del 21enne. Di recente è stata depositata la perizia disposta dal giudice che ha ritenuto sussistenti le capacità dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio“.

“Ben consapevole del disamore sociale”

In udienza è stato ascoltato il medico del giudice che si è occupato dell’accertamento. Per il professionista, il ragazzo “è ben consapevole del disamore sociale degli atti compiuti” e la volontarietà delle sue azioni si evince dai video trovati nel suo cellulare.

Nelle scorse udienze l’avvocato di Varriale, Dario Carmine Procentese, ha presentato una richiesta di pena concordata (11 anni e 2 mesi). Alla sua istanza si è aggiunta anche quella dell’avvocato Giovanni Cantelli, legale di Mosca, a cui però il sostituto procuratore generale, che aveva dato invece il suo assenso per Varriale, si è opposto. La Procura generale ha chiesto, contestualmente, la conferma della condanna in primo grado per Mosca.