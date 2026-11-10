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Napoli finisce al centro di una vicenda che riaccende l’attenzione sulla sicurezza informatica delle infrastrutture strategiche. Cinque obiettivi commerciali, tra il capoluogo e la provincia, sarebbero stati interessati da un attacco hacker articolato su più livelli. Nel dettaglio, le anomalie sono state riscontrate in almeno tre supermercati cittadini e in un paio di punti vendita situati nell’hinterland.

Al centro degli accertamenti c’è soprattutto la cosiddetta catena del freddo, il sistema che garantisce la corretta conservazione degli alimenti surgelati attraverso il controllo costante delle temperature e dei dispositivi di gestione. Un settore particolarmente delicato, perché un’eventuale compromissione dei sistemi informatici potrebbe avere conseguenze sulla sicurezza e sulla conservazione dei prodotti.

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Supermercati di Napoli nel mirino degli hacker, occhi puntati sulla catena del freddo

La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni sul fronte della cybersicurezza nazionale. Nelle stesse ore si erano diffuse indiscrezioni anche su un presunto tentativo di intrusione nei sistemi di sicurezza di un ufficio investigativo. Un’ipotesi che, allo stato, non ha però trovato conferme.

Ieri pomeriggio si è tenuto un vertice tra pm e reparti di polizia giudiziaria. A Napoli è stato infatti notata la presenza di uno dei vertici della Polizia postale, un reparto specializzato proprio sul piano della cybersicurezza.

Una vicenda sotto il coordinamento del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che ha conservato in questi suoi anni partenopei la sua delega dell’antiterrorismo, del gruppo dei pm che fanno capo a Vincenzo Piscitelli, rappresentati dai pm Claudio Onorati, Sofia Cozza, Ciro Coppola. L’attacco hacker è stato scoperto e circoscritto, al punto tale che i prodotti attualmente sugli scaffali dei supermercati napoletani possono essere messi in vendita.

Stando a quanto emerso fino a questo momento, si parla di sedicenti militanti filorussi o legati a gruppi di hacker iraniani. Ma si tratta solo di suggestioni. Teoricamente potrebbero esserci anche soggetti che lavorano su un altro versante quello di natura economico e imprenditoriale.

Non si esclude infatti che a monte di tutto si celino interessi imprenditoriali: quelli che scatenano guerre ibride per poter poi rivendere software e apparati di sicurezza in tempo reale. Scenari globali, traiettorie investigative internazionali, che fanno tappa anche a Napoli.