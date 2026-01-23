PUBBLICITÀ
Suv rubato a Casoria, 60enne beccato prima della rivendita

Redazione Internapoli
Nel silenzio della notte, quando le strade si svuotano e ogni dettaglio diventa più evidente, l’attenzione dei Carabinieri resta alta. È in questo contesto che, a Castel Volturno, lungo via Regina Margherita, i militari del Reparto Territoriale di Mondragone hanno portato a termine un’operazione che testimonia l’efficacia del controllo del territorio anche nelle ore più delicate.

Tutto nasce da una segnalazione giunta alla Centrale Operativa attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo “112”: un’autovettura sospetta parcheggiata lungo la banchina fluviale. Un particolare che non è passato inosservato e che ha spinto i militari dell’Arma a intervenire immediatamente. Sul posto, il controllo ha riguardato un SUV di grossa cilindrata con a bordo due persone.

Il furto del Suv a Casoria

Gli accertamenti hanno fatto emergere incongruenze significative tra i dati della targa e il numero di telaio dell’autovettura. Un’anomalia che, approfondita attraverso le banche dati e i riscontri tecnici, ha consentito di ricondurre il veicolo a un mezzo risultato provento di furto, denunciato in precedenza presso la Stazione Carabinieri di Casoria. 

Alla luce degli elementi raccolti, il soggetto che aveva la materiale disponibilità dell’auto, un 60enne del napoletano già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato presso gli uffici dell’Arma per le formalità di rito, venendo deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per reati connessi alla ricettazione e al riciclaggio.

Rimossa dal mercato nero

L’auto è stata sottoposta a sequestro penale e affidata a una ditta autorizzata, ponendo così fine a un tentativo di reimmissione illecita di un bene rubato nel circuito legale. L’Autorità Giudiziaria è stata tempestivamente informata dalla Tenenza dei Carabinieri di Castel Volturno, che ha coordinato le attività.

Ancora una volta, un controllo apparentemente ordinario si è trasformato in un intervento decisivo. È il segno di un presidio costante, fatto di prontezza operativa, conoscenza del territorio e capacità di leggere i segnali anche più sottili. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, volto a garantire sicurezza, legalità e fiducia ai cittadini.

