Svaligiata boutique di lusso nel Napoletano, ladri in fuga con gli abiti costosi

Furto lampo a Torre del Greco, a pochi passi dalla centralissima via Roma. Il raid è stato messo a segno ieri mattina, intorno alle 5:40, all’interno della boutique multibrand “Deluxe”. In meno di due minuti, i ladri sono riusciti a portare via numerosi capi e accessori, per un bottino che resta ancora da quantificare ma che si preannuncia ingente.

Fondamentali per ricostruire quanto accaduto sono le immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio, che hanno registrato ogni fase dell’azione. Dai filmati emergerebbe la presenza di almeno quattro persone, tutte vestite di scuro, con volto coperto e guanti. Uno dei componenti del gruppo sarebbe rimasto all’esterno a fare il palo, mentre gli altri tre, dopo aver forzato l’ingresso in pochi istanti, si sono diretti direttamente verso la merce più costosa. Con movimenti rapidi e coordinati, hanno svuotato espositori e appendiabiti, riempiendo sacchi portati appositamente per il colpo.