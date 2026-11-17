PUBBLICITÀ

Figurano anche l’ex consigliera regionale Maria Grazia Di Scala e l’ex sindaco Paolino Buono tra gli imputati condannati dalla prima sezione penale del tribunale di Napoli (presidente De Rosa) per le presunte irregolarità nella gestione di fiere, mercatini e eventi vari nel comune di Barano d’Ischia.

Oltre alle condanne di otto imputati l’autorità giudiziaria ha anche disposto il non luogo a procedere per diverse contestazioni di abuso d’ufficio e per altri reati che, nel frattempo, sono andati in prescrizione.

PUBBLICITÀ

Tangenti per fiere ed eventi a Ischia, condannati ex sindaco e comandanti della Municipale

La vicenda risale al 2015 e tra le contestazioni sollevate dalla Procura di Napoli figura anche il tentativo di acquisire una struttura ai Maronti: in questo caso i pm hanno ipotizzato i reati di peculato, concussione, corruzione, falso e l’abuso d’ufficio.

All’ex comandante della Polizia locale Antonio Nicola Stanziola sono stati inflitti sette anni; quattro anni invece all’attuale comandante Ottavio Di Meglio, all’ex sindaco Paolino Buono e a Giorgio Vuoso.

Tre anni di reclusione per l’attuale consigliera comunale ed ex consigliera regionale Maria Grazia Di Scala e anche per Eugenia Alexandra Di Meglio, Ciro Pinelli e l’imprenditore alberghiero Raffaele Piro.

Secondo l’inchiesta, per concedere licenze e autorizzazioni agli operatori del mercato comunale sarebbero state richieste delle tangenti.

Per la vicenda che riguarda invece la struttura alberghiera dei Maronti (per la quale era anche stata emessa un’ordinanza di abbattimento), i pm ritengono che siano state commesse irregolarità per tentare di acquisirla a una cifra ritenuta minore rispetto ai prezzi di mercato.