Tenta di portare l’hashish al figlio, scoperta nel carcere campano

Una donna ha tentato di portare la droga al figlio detenuto ma è scoperta nel carcere di Arienzo. Una mamma si è recata al colloquio nascondendosi l’hashish nelle parti intime: complessivamente stava cercando di introdurre 62 grammi nel penitenziario casertano. A scoprirla è stato il pastore tedesco Masaniello delle Unità Cinofile di Avellino.

La garante dei detenuti della provincia di Caserta Emanuela Belcore: “Quando vengo a conoscenza di donne, madri, mogli, compagne di detenuti che introducono la droga in carcere nascondendola nelle parti intime mi vergogno prima come donna e poi come garante”.

Nasconde l’hashish nelle parti intime per il marito detenuto a Poggioreale

Il segretario Nazionale del sindacato autonomo polizia penitenziaria, Emilio Fattorello, ha comunicato il rinvenimento ed il sequestro di 49 grammi di hashish che stavano per essere introdotti all’interno del penitenziario napoletano durante i colloqui tra detenuti e familiari.

Una giovane ventisettenne napoletana in procinto di effettuare colloquio con il marito, detenuto comune, è stata sorpresa con 49 grammi di droga occultata nelle parti intime. Operazione condotta dal personale della polizia penitenziaria in servizio con il determinante fiuto del cane poliziotto, pastore tedesco, Masaniello, in forza al nucleo regionale cinofilo e proveniente dal distaccamento di Avellino, ha consentito ancora una volta di interrompere un traffico di sostanze stupefacenti tra l’esterno e l’interno del penitenziario di Poggioreale