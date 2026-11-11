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Camorra e appalti all’Asl, la Regione dispone la sospensione del direttore Russo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Camorra e appalti all'Asl, la Regione dispone la sospensione del direttore Russo
Camorra e appalti all'Asl, la Regione dispone la sospensione del direttore Russo
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La Regione Campania disporrà l’avvio immediato del procedimento di decadenza del Direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, destinatario di un’ordinanza nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli su appalti e sanità. La contestazione sarà notificata all’interessato nelle prossime ore. Nelle more, la Regione dispone la sospensione cautelare del Direttore generale dall’incarico.
Alla luce degli sviluppi dell’indagine giudiziaria, la Regione ritiene necessario garantire la continuità dell’azione amministrativa dell’ASL, al riparo da ogni possibile condizionamento e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e legalità.
 Le misure adottate rispondono all’esigenza di tutelare l’interesse pubblico e assicurare il regolare funzionamento dell’Azienda sanitaria, nel pieno rispetto delle prerogative dell’Autorità giudiziaria e del principio di presunzione di non colpevolezza.

Chi è Tommaso Casillo, da 30 anni in politica: già senatore, VicePresidente in Regione e ora a capo della Soresa

 

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