Camorra e appalti all’Asl, la Regione dispone la sospensione del direttore Russo

Chi è Tommaso Casillo, da 30 anni in politica: già senatore, VicePresidente in Regione e ora a capo della Soresa
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