Tentata fuga dopo l’assalto al portavalori, i nomi degli arrestati

Ieri sono stati fermati dopo l’assalto al portavalori lungo la Statale 613 Brindisi-Lecce. Si tratta di Giuseppe Iannelli e di Giuseppe Russo che hanno provato a rubare 4 milioni di euro: entrambi finiti n manette dopo un inseguimento nelle campagne come riporta il Corriere del Mezzogiorno.

Ieri carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno eseguito due fermi per l’assalto al portavalori commesso questa mattina sulla superstrada tra Lecce e Brindisi, all’altezza di Tuturano. Gli autori dell’assalto – si vede nelle immagini – hanno bloccato la carreggiata posizionando auto di traverso e poi hanno fatto esplodere il furgone.

Dai video registrati dagli automobilisti in transito, si vedono almeno sei persone agire a volto coperto, alcune con indosso tute bianche e imbracciando armi. La rapina, a quanto si apprende, non sarebbe stata consumata. Per fuggire, i malviventi avrebbero poi rapinato dell’auto alcuni automobilisti in transito. La banda avrebbe agito usando auto con lampeggianti, per camuffarle come auto civili in servizio alla polizia.  

Dall’assalto al portavalori all’arresto, chi sono i banditi fermati

 

