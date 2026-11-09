Tentato furto a Quarto ripreso dalle telecamere, arrivano le assoluzioni

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Un’attenta analisi processuale ha permesso di ribaltare un quadro accusatorio complesso, culminato nell’assoluzione piena di due giovani finiti a giudizio con l’accusa di tentato furto aggravato. La vicenda risale allo scorso 16 giugno a Quarto, nei pressi della scuola “Gadda”, dove Vincenzo Aletta e Robert Paesano erano stati immortalati dalle telecamere di sorveglianza mentre armeggiavano contro la portiera di una Fiat Panda.

Bloccati tempestivamente dalle forze dell’ordine e tratti in arresto, i ragazzi rischiavano una pesante condanna. Tuttavia, la svolta decisiva è arrivata in aula grazie alla meticolosa strategia difensiva condotta dai rispettivi legali, l’avvocato Alfredo Durante e l’avvocato Alessandro Pelliccia.

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Nel corso dell’istruttoria dibattimentale e della discussione, i difensori sono riusciti a valorizzare le reali circostanze dei fatti, trovando un prezioso riscontro nelle stesse dichiarazioni rese dal testimone di polizia giudiziaria. È emerso che i giovani avevano volontariamente desistito dall’azione criminosa prima ancora dell’intervento operativo, allontanandosi spontaneamente dal veicolo senza riuscire ad aprirlo.

Il Tribunale di Napoli (Sezione IX Penale, giudice dr.ssa Valentina Gallo) ha accolto in pieno la tesi difensiva della desistenza volontaria. Richiamando anche i più recenti orientamenti della Suprema Corte in materia di assorbimento del reato di danneggiamento, il giudice ha stabilito che la condotta non è punibile, emettendo una sentenza di assoluzione. Accolta quindi la tesi difensiva volta a tutelare correttamente i diritti degli imputati, garantendo il rispetto dei principi fondamentali del giusto processo.