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Grave lutto per Peppe Di Napoli. E’ infatti venuta a mancare la mamma del noto pescivendolo social, di cui già ne denunciò lo stato compromesso di salute circa un mese fa.

In quell’occasione, Peppe Di Napoli denunciò la mancanza di personale medico a sufficienza nel momento in cui la madre arrivò all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, attraverso un video che fece subito il giro dei social.

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“Nessuno può comprendere cosa significhi per un figlio vedere la propria madre rischiare di morire e trovarsi senza risposte adeguate in un momento così drammatico. Spero che ogni sacrificio e ogni brutta esperienza possano servire a evitare in futuro dolori e situazioni come questa”, furono all’epoca le parole di Peppe Di Napoli.

Terribile lutto per Peppe Di Napoli, è morta la mamma: “Oggi un pezzo del mio cuore se ne va”

Questo il saluto del pescivendolo alla mamma, che ha allegato ad un video affidando il tutto ai suoi canali social: “Oggi un pezzo del mio cuore se ne va, e con lui una parte di me che non tornerà più. Fa male da togliere il respiro, fa male in un modo che non si può spiegare.

Mi restano i tuoi occhi, il tuo sorriso, la tua voce… e tutti quei momenti semplici che per te erano tutto. Ti piaceva essere proprio così, felice nelle piccole cose, circondata dall’amore… proprio come in questo video. Ed è così che voglio tenerti viva, così voglio ricordarti per sempre.

Adesso fai buon viaggio, mamma. Vai da lui, dal tuo amato marito, che hai aspettato e desiderato così tanto riabbracciare.

Spero che adesso siate insieme, finalmente. Ciao mamma”.

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