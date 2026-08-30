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Si chiamava Aldo Isaia, il pensionato quasi 80enne, morto all’alba di ieri dopo essere stato investito da un uomo di 76 anni alla guida di una Nissan Qashqai. L’incidente mortale, l’undicesimo in città da inizio anno con un bilancio di dodici vittime, è avvenuto alle 6:20 nella preferenziale sul rettilineo di via Nuova Poggioreale, nei pressi dell’incrocio con via Aulisio, la strada che conduce al Tribunale.

Travolto dall’auto in corsa a Poggioreale, Aldo muore a 80 anni dopo l’incidente

Il 76enne viaggiava contrariamente al codice della strada nella corsia preferenziale di Poggioreale, riservata ai mezzi di trasporto pubblico e a quelli di emergenza, già teatro di gravi incidenti in passato. Secondo alcune testimonianze ancora al vaglio degli investigatori, l’auto, preveniente da Casoria e in direzione centro, avrebbe sorpassato un tram travolgendo Isaia mentre attraversava la strada in prossimità di un supermercato. Nonostante i soccorsi arrivati tempestivamente, per Isaia non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto in pratica sul colpo, in conseguenza delle gravi lesioni riportate nell’investimento.

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Le indagini sono affidate al reparto infortunistica stradale della polizia municipale guidato dal sottotenente Vincenzo Cirillo. Gli agenti hanno effettuato i primi rilievi e hanno acquisito testimonianze. Al vaglio anche le immagini della videosorveglianza. I rilievi serviranno anche a ricostruire la velocità con cui viaggiava la crossover Nissan Qashqai.

Il 76enne, anche lui pensionato come la vittima, era visibilmente scioccato per l’accaduto. Sottoposto agli accertamenti tossicologici, l’alcol test ha dato già esito negativo. Si attende invece il risultato per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti. Dalle prime testimonianze raccolte, l’uomo non presentava uno stato di alterazione psicofisica. Nel frattempo, gli agenti hanno provveduto al ritiro della patente e al sequestro dell’automobile e del telefono cellulare dell’automobilista per ulteriori accertamenti. L’ipotesi di reato è omicidio stradale. Le indagini proseguiranno per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento mortale.