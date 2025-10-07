PUBBLICITÀ
Tragedia a Caivano, dirigente comunale trovato morto in casa

Di Nicola Avolio
Tragedia a Caivano. E’ stato trovato morto nella sua abitazione il capo dell’Ufficio Urbanistica del Comune, E. D. P. 47 anni, originario di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

L’uomo, capo dell’Ufficio Urbanistica, secondo le prime indiscrezioni sarebbe deceduto per cause naturali nella sua casa di via Santa Barbara. Sul vicino tavolo c’erano ancora i resti del pranzo che stava consumando.

Dunque, il dirigente comunale, assunto pochi mesi fa, come vincitore di concorso, è morto per un malore improvviso. Sul posto sono presenti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, gli agenti della polizia locale, agli ordini del capitano Espedito Giglio, e i carabinieri della locale Compagnia, guidati dal capitano Antonio Maria Cavallo.

Ora si attende l’arrivo del medico legale e del magistrato, per stabilire in modo più approfondito le cause della morte.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

