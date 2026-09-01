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Una ragazza di 27 anni è precipitata nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 agosto, dall’ottavo piano di una palazzina degli studi Mediaset, a Cologno Monzese. Si chiamava, come reso poi noto successivamente, Marta.

Tragedia a Mediaset, 27enne muore dopo il volo dall’ottavo piano degli studi: “Ciao Marta”

Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine, vigili del fuoco, elisoccorso e ambulanza: la ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono parse fin da subito gravissime, e nelle ore successive la ragazza è deceduta.

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A darne notizia in diretta tv è stato il conduttore di Zona Bianca Giuseppe Brindisi. La giovane lavorava nella segreteria di Videonews, i cui uffici si trovano all’ottavo piano della palazzina 48 del complesso di Cologno Monzese.

«Questa sera, nell’anteprima di Zona Bianca, voglio parlavi di Marta, una nostra giovane collega che oggi ci ha lasciato», ha detto Brindisi aprendo commosso l’edizione di lunedì 31 agosto della trasmissione. Al suo fianco i colleghi che lavoravano con la 27enne. «Marta era qui a Mediaset tutti i giorni. Lavorava con noi e ci regalava la sua umanità e la sua dolcezza. Per tutti questi motivi, permettimi, a nome della squadra di Zona Bianca, a nome di VideoNews e di tutta Mediaset, di salutarla per l’ultima volta. Tutta la nostra azienda si stringe intorno alla sua famiglia che oggi sentiamo come la nostra famiglia. Oggi e per sempre, Ciao Marta».