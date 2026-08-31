Famiglia trovata morta in casa a Roma: chi erano Luca, Valentina e la piccola Bianca

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Tragedia nel quartiere Pietralata, a Roma, dove tre persone della stessa famiglia sono state trovate morte all’interno della loro abitazione in via dell’Antracite. Le vittime sono Luca Ambasciano, 42 anni, sua moglie Valentina Pambianco, 41 anni, e la loro figlia Bianca, di 5 anni. Anche il cane di famiglia è stato trovato senza vita. Secondo quanto emerso, sui corpi sarebbero state riscontrate ferite provocate da colpi d’arma da fuoco. L’allarme è stato lanciato da un parente, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno forzato la porta dell’appartamento, e i carabinieri, ai quali sono affidate le indagini.

Luca Ambasciano lavorava come tecnico informatico. La piccola Bianca, che non aveva ancora compiuto sei anni, era affetta da una grave disabilità e la famiglia era seguita dai servizi sociali del territorio. «Erano persone per bene, che lottavano da anni», ha dichiarato il presidente del IV Municipio di Roma, Massimiliano Umberti. «La mamma non si era mai rassegnata. Da quello che sappiamo, è sempre stata una lotta per l’accettazione di questa situazione. Non so se oggi non ce l’hanno fatta più. È un dramma». Nell’abitazione è stata sequestrata una pistola legalmente detenuta. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto alcuni biglietti nei quali, secondo quanto riferito, veniva annunciato il gesto estremo. Gli accertamenti sono ancora in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto.

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