Yacht di 20 metri brucia in mare, paura per le 10 persone a bordo

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Un incendio è scoppiato a bordo di uno yacht di circa 20 metri al largo del Faro di Jesolo, nel Veneziano. Le dieci persone a bordo sono state evacuate dalla guardia costiera e messe in sicurezza dalla capitaneria di porto. “Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con la squadra del Distaccamento Marittimo di Venezia, i sommozzatori del Nucleo regionale provenienti da Mestre e l’elicottero del Reparto Volo di Venezia, impegnato anche nelle operazioni di spegnimento dall’alto”, ha fatto sapere il presidente della regione Veneto, Alberto Stefani, pubblicando sui social un video delle fiamme.

“Grazie a chi è intervenuto“, ha scritto in un post il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, in pochi minuti ha informato i propri follower di ciò che stava accadendo pubblicando diverse stories e post sul suo profilo Instagram. “Grazie a tutti i nostri soccorritori, sempre in prima linea e costantemente impegnati per garantire la nostra sicurezza”. Zaia ha continuato a condividere gli aggiornamenti sullo spegnimento del rogo e l’affondamento del natante fino al termine delle operazioni.

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