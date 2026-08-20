Tragedia a Pompei, travolta mentre è in bicicletta: Carmela muore a 80 anni

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Tragedia a Pompei, dove una donna di 80 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’automobile mentre percorreva via Mariconda, alla periferia della città.

La vittima è Carmela Buonocore, residente nella zona. L’anziana stava viaggiando in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta da una vettura.

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L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri. Immediatamente soccorsa, la donna è stata trasportata all’Ospedale del Mare di Napoli. Nonostante gli interventi dei sanitari, le sue condizioni si sono aggravate e poco dopo è deceduta.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Pompei, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.

Gli investigatori dovranno ora chiarire la sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

La salma di Carmela Buonocore resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria, che dovrà decidere se disporre l’autopsia per chiarire ulteriormente le cause del decesso.