Tragedia a Sant’Antimo, uomo travolto ed ucciso da treno in corsa

Di Redazione Internapoli
Una tragedia si è consumata la scorsa notte presso la stazione ferroviaria di Sant’Antimo. Un uomo del posto, di nazionalità italiana, si è lanciato sotto un treno in transito, perdendo la vita sul colpo.

La dinamica dell’accaduto non è ancora del tutto chiara. Sul luogo non sono state rinvenute lettere o messaggi che possano far luce sulle motivazioni del gesto. L’allarme è scattato immediatamente e la circolazione ferroviaria ha subito forti rallentamenti per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e i necessari interventi di sicurezza.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione i fatti. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma gli inquirenti propendono per un gesto volontario. La comunità locale, scossa dall’episodio, si è stretta nel dolore per la vittima e la sua famiglia.

