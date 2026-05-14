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Violenza dopo il match tra Savoia e Scafatese, marito e moglie aggrediscono gli agenti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Violenza dopo il match tra Savoia e Scafatese, marito e moglie aggrediscono gli agenti
Violenza dopo il match tra Savoia e Scafatese, marito e moglie aggrediscono gli agenti
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Momenti di tensione allo stadio “Alfredo Giraud” di Torre Annunziata al termine di Savoia-Scafatese, match valido per la Poule Scudetto Serie D. Una donna aggredisce un agente con l’asta di una bandiera: arrestato il marito, che pure era intervenuto contro i poliziotti.

Gli agenti della polizia di Stato erano impegnati nel servizio di ordine pubblico e sono stati aggrediti durante le fasi conclusive della gara.

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Violenza dopo il match tra Savoia e Scafatese, marito e moglie aggrediscono gli agenti

Secondo quanto ricostruito dagli uomini del Commissariato di Torre Annunziata, una donna avrebbe colpito un poliziotto utilizzando l’asta di una bandiera, gesto che ha reso necessario l’immediato intervento degli operatori per bloccarla.

Nel caos generato dalla situazione è intervenuto anche un 56enne che, assistendo alla scena, si sarebbe scagliato contro gli agenti presenti, arrivando a strattonarne uno nel tentativo di opporsi all’azione delle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato e arrestato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la donna è stata denunciata in concorso per il medesimo reato. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato del personale di polizia presente nell’area dello stadio per riportare la calma e ristabilire le condizioni di sicurezza dopo la partita.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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