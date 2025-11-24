Tragico incidente sulla Milano-Napoli, morta una donna nella carambola

PUBBLICITÀ

Grave incidente stradale, nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2025, sull’autostrada A1, in direzione Napoli–Milano, all’altezza del chilometro 39, nel territorio di Casalpusterlengo.

L’allarme è scattato alle 03:22 per uno scontro le cui modalità restano ancora da chiarire. Nell’incidente, secondo una prima ricostruzione, risultano coinvolte otto persone, tra cui un ragazzo di 21 anni, uno di 24 anni e una 21enne, oltre ad altri occupanti non ancora noti.

Il bilancio provvisorio, purtroppo , registra un morto e si tratterebbe di una donna.

Sul posto sono intervenuti ATS Novate, la Polizia Stradale l, il 118 e i vigili del fuoco. La centrale operativa Soreu Pianura ha disposto l’invio di numerosi mezzi di soccorso, compreso l’elisoccorso partito da Brescia, oltre ad ambulanze di base e a un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello. Impegnati gli operatori della Croce azzurra di Chignolo Po, della Croce rossa di Codogno, della Croce casalese e del 118 di Piacenza, per un totale di tre ambulanze, due automediche, un elisoccorso.

Alcuni feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in codice giallo, anche all’ospedale di Codogno, mentre un altro ferito è stato preso in carico in codice rosso.

Le operazioni di soccorso si sono protratte a lungo e si segnalano iniziali rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato. Le autorità stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

In autostrada ci sono stati rallentamenti dovuti allo scontro ma, essendo notte, nessun particolare disagio.