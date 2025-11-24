PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragico incidente sulla Milano-Napoli, morta una donna nella carambola
CronacaCronaca nazionale

Tragico incidente sulla Milano-Napoli, morta una donna nella carambola

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Tragico incidente sulla Milano-Napoli, morta una donna nella carambola
Tragico incidente sulla Milano-Napoli, morta una donna nella carambola
PUBBLICITÀ

Grave incidente stradale, nella notte tra il 23 e il 24 novembre 2025, sull’autostrada A1, in direzione Napoli–Milano, all’altezza del chilometro 39, nel territorio di Casalpusterlengo.

L’allarme è scattato alle 03:22 per uno scontro le cui modalità restano ancora da chiarire. Nell’incidente, secondo una prima ricostruzione, risultano coinvolte otto persone, tra cui un ragazzo di 21 anni, uno di 24 anni e una 21enne, oltre ad altri occupanti non ancora noti.

PUBBLICITÀ

Il bilancio provvisorio, purtroppo , registra un morto e si tratterebbe di una donna.

Tragico incidente sulla Milano-Napoli, morta una donna nella carambola

Sul posto sono intervenuti ATS Novate, la Polizia Stradale l, il 118 e i vigili del fuoco. La centrale operativa Soreu Pianura ha disposto l’invio di numerosi mezzi di soccorso, compreso l’elisoccorso partito da Brescia, oltre ad ambulanze di base e a un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello. Impegnati gli operatori della Croce azzurra di Chignolo Po, della Croce rossa di Codogno, della Croce casalese e del 118 di Piacenza, per un totale di tre ambulanze, due automediche, un elisoccorso.

Alcuni feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in codice giallo, anche all’ospedale di Codogno, mentre un altro ferito è stato preso in carico in codice rosso.

Le operazioni di soccorso si sono protratte a lungo e si segnalano iniziali rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato. Le autorità stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

In autostrada ci sono stati rallentamenti dovuti allo scontro ma, essendo notte, nessun particolare disagio.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati