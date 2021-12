Tranquilli, rilassati e non preoccupati: la reazione di Tony Colombo e Tina Rispoli all’inchiesta sul riciclaggio per camorra

Appaiono tranquilli, rilassati e non preoccupati Tony Colombo e Tina Rispoli. Nonostante l’inchiesta che li vede coinvolti per riciclaggio per conto del clan ed il sequestro di beni mobili e immobili disposto ieri, la coppia si mostra sui social in modo affettuoso. Non hanno commentato la vicenda ma hanno preferito condividere foto della loro vita privata. Tina ha dato la buonanotte ai fans con una foto a letto con il marito Tony scrivendo “dolce notte” e stamattina un buongiorno con un’altra foto dove chiede ai followers se truccarsi o meno. Tony, invece, ha ricondiviso le stories dei fans in cui canta. Nei giorni scorsi la coppia era stata a Roma e si era fatta fotografare davanti al Colosseo.

Il sequestro a Tony Colombo e Tina Rispoli

Un decreto di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Napoli è stato eseguito dalla Squadra Mobile nei confronti del cantante neomelodico Tony Colombo e della moglie Immacolata Rispoli. Colombo è indiziato del reato di riciclaggio a gravato dal metodo maifioso La moglie è indiziata del reato di trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal metodo mafioso, A Colombo 35 anni, nato a Palermo, è stata sequestrata la somma di 80 mila euro. Ad Immacolata Rispoli, 45 anni, vedova del boss della camorra Gaetano Marino.. è stato sequestrato un appartamento, due box auto e due auto. I due sono stati protagonisti di uno sfarzoso matrimonio il 25 marzo 2019. preceduto da un “concerto” in piazza del Plebiscito , a Napoli, che portò ad un’ inchiesta della magistratura sulla concessione della piazza da parte dell’ amministrazione comunale