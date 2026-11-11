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Travolto dal camion mentre attraversa la strada, anziano muore a Saviano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Travolto dal camion mentre attraversa la strada, anziano muore sul colpo a Saviano
Travolto dal camion mentre attraversa la strada, anziano muore sul colpo a Saviano
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Tragedia a Saviano, dove un anziano ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camion mentre attraversava la strada. L’incidente si è verificato lungo corso Italia, nel pieno centro cittadino, dove l’impatto con il mezzo pesante non gli ha lasciato scampo.

Una scena drammatica che ha scosso la comunità. Immediatamente sono scattati gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’investimento e chiarire le circostanze in cui si è consumata la tragedia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella raccolta degli elementi utili alle indagini.

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L’area dell’incidente è stata interessata dalle operazioni delle forze dell’ordine, con pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Si attende inoltre l’arrivo del magistrato della Procura di Nola, che dovrà seguire gli adempimenti di competenza. Restano da chiarire le cause dell’investimento e le eventuali responsabilità.

Intanto il traffico veicolare è stato deviato verso le strade alternative.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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