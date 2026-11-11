Travolto dal camion mentre attraversa la strada, anziano muore a Saviano

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Tragedia a Saviano, dove un anziano ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camion mentre attraversava la strada. L’incidente si è verificato lungo corso Italia, nel pieno centro cittadino, dove l’impatto con il mezzo pesante non gli ha lasciato scampo.

Una scena drammatica che ha scosso la comunità. Immediatamente sono scattati gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’investimento e chiarire le circostanze in cui si è consumata la tragedia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella raccolta degli elementi utili alle indagini.

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L’area dell’incidente è stata interessata dalle operazioni delle forze dell’ordine, con pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Si attende inoltre l’arrivo del magistrato della Procura di Nola, che dovrà seguire gli adempimenti di competenza. Restano da chiarire le cause dell’investimento e le eventuali responsabilità.

Intanto il traffico veicolare è stato deviato verso le strade alternative.