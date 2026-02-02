Travolto dietro lo Chalet a Giugliano, 17enne ricoverato in gravi condizioni

PUBBLICITÀ

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, alle spalle dello chalet a Giugliano. A rimanere ferito è stato G.M., 17enne che viaggiava in moto quando, secondo una prima ricostruzione, un’automobile gli avrebbe improvvisamente tagliato la strada, provocando l’impatto.

Il motociclista è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuliano, dove è attualmente ricoverato in codice arancione. I medici gli hanno riscontrato la frattura di un braccio, per la quale in tarda mattinata è stato sottoposto ad un’operazione, e lo zigomo spezzato. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dal personale sanitario. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto. Intanto l’intera comunità prega affinché il giovane possa riprendersi quanto prima.

