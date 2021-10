Auto travolta dal treno sulla linea Caserta-Napoli, Vigili del Fuoco in azione. Stamane alle 3:45 un Treno Intercity ha travolto una Fiat 500 bianca. L’auto era rimasta incastrata all’interno delle sbarre del passaggio a livello di via Pioppolungo a Maddaloni.

Come riporta Edizione Caserta sul posto sono arrivati i carabinieri della locale Compagnia, gli uomini del commissariato e gli agenti della Polfer. Stando alla prima ricostruzione la conducente della 500, una 32enne di Maddaloni, ha provato ad attraversare il passaggio a livello prima della chiusura. E’ riuscita a mettersi in salvo ma il treno ha ridotto l’auto ad una cumulo di lamiere La ragazza è stata portata in ospedale per accertamenti dovuti più allo stato di choc, infatti, è rimasta illesa.

LA SITUAZIONE FERROVIARIA DOPO L’INCIDENTE TRA TRENO E AUTO

Da stamattina sulla linea Caserta – Napoli, il traffico ferroviario permane sospeso tra Bivio Maddaloni e Cancello per l’intervento di rimozione di un’automobile, a un passaggio a livello, da parte dei Vigili del Fuoco.

Treni regionali della relazione Caserta – Napoli via Cancello limitati a Cancello e a Caserta, con servizio sostitutivo con autobus tra le due località. Treni della relazione Cassino – Napoli deviati via Aversa. Treni a lunga percorrenza relazione Cancello – Sarno deviati via Napoli Centrale.