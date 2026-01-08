Truffa con il falso distintivo dei carabinieri, arrestati 2 napoletani

PUBBLICITÀ

Mercoledì scorso la Polizia di Stato di Como ha arrestato per truffa aggravata in concorso un 51enne residente a Napoli ed un 52enne napoletano residente a Milano e sottoposto al regime di detenzione domiciliare, entrambi hanno precedenti penali e di polizia, anche specifici. Il 52enne è stato inoltre denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Dagli accertamenti e dal monitoraggio del fenomeno delle truffe agli anziani, i poliziotti della Squadra Mobile di Como hanno intensificato i controlli, incrociando le varie segnalazioni e le risultanze investigative in essere, giungendo ad individuare, appunto ieri mattina, che un’auto a noleggio proveniente dal napoletano era presente sul territorio della provincia di Como.

La truffa monitorata

Subito si sono dislocate in città e nell’hinterland alcuni equipaggi in borghese che hanno dì li a poco individuato ed agganciato l’auto sospetta con a bordo due soggetti, tenendola costantemente d’occhio in tutti i suoi spostamenti.

Infatti gli agenti hanno annotato con estrema dovizia di particolari, ogni mossa dei due, giungendo a capire che si stava concretizzando una truffa presso un appartamento di uno stabile di viale Masia a Como.

Quindi mentre in auto attendeva il complice, il finto carabiniere – così, in fase di denuncia si sarebbe identificato il truffatore al telefono con un’anziana comasca – suonava il citofono e faceva accesso nello stabile per poi uscirne dopo pochi minuti.

Contanti e gioielli d’oro

Circostanze che hanno fatto scattare il blitz della polizia e mentre alcuni agenti bloccavano il finto carabiniere appena sotto casa e dal quale recuperavano un tesserino fasullo da carabiniere, denaro contante per circa 8.500 euro e monili d’oro, un altro gruppo di agenti interveniva sull’auto e sul palo, che vistosi scoperto ha tentato, inutilmente, di fuggire investendo quasi uno dei poliziotti della Mobile – da lì poi la denuncia a piede libero per la resistenza a Pubblico Ufficiale – venendo comunque poi subito bloccato.

Portati in Questura, sul conto dei due sono emersi i precedenti penali e di polizia, il 52enne residente a Milano inoltre, era sottoposto agli arresti domiciliari. La vittima della truffa invece, un’anziana di 75 anni residente a Como è stata invitata in Questura per sporgere la denuncia, dove ha raccontato agli agenti la dinamica con la quale era caduta nell’inganno, e per vedersi restituire i suoi averi. Avvertito il P.M. di turno delle attività svolte, lo stesso disponeva che i due truffatori venissero associati alla Casa Circondariale di Como.