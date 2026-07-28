Truffa del finto carabiniere in trasferta, 27enne napoletana fermata con oro e contanti

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È stata rintracciata e arrestata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta una donna di 27 anni, residente nel Napoletano e già nota alle forze dell’ordine, gravemente indiziata del reato di truffa aggravata ai danni di persone anziane. L’intervento è scattato nella serata di ieri 27 luglio, quando i militari dell’Arma, sulla scorta di mirate ricerche diramate dalla Stazione Carabinieri di San Marco in Lamis, nel Foggiano, si sono messi sulle tracce della presunta responsabile di due episodi di truffa consumati poche ore prima in quel centro.

Le attività investigative hanno consentito di localizzare la giovane presso la stazione ferroviaria di Caserta. Nel corso della perquisizione, i Carabinieri l’hanno trovata in possesso di circa 300 grammi di monili in oro e della somma in contanti di 1.180 euro, ritenuti provento delle truffe appena perpetrate.

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Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dagli investigatori, la donna avrebbe agito in concorso con altre persone, al momento non identificate. Il gruppo avrebbe contattato telefonicamente le vittime qualificandosi falsamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri, inducendole a credere che fosse stata commessa una rapina e che fosse necessario consegnare i propri gioielli per consentirne il confronto con quelli asportati durante il presunto episodio criminoso, in realtà mai avvenuto. Facendo leva sul timore e sulla fiducia riposta nelle istituzioni, gli anziani avrebbero così consegnato spontaneamente i preziosi.

L’intera refurtiva è stata sottoposta a sequestro e sarà restituita ai legittimi proprietari al termine degli adempimenti di legge. Al termine delle formalità di rito, la donna è stata arrestata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che la persona arrestata è da ritenersi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. I Carabinieri rinnovano l’invito, in particolare agli anziani e ai loro familiari, a diffidare di richieste di denaro o preziosi avanzate da sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine o ad altri enti pubblici. In caso di dubbi è fondamentale contattare senza esitazione il Numero Unico di Emergenza 112.